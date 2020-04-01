"Выход из карантина будет найден не для всех, не везде и не сразу"

509 человек скончались от Covid-19 за сутки, общее число жертв превысило 4 тысячи, сообщил в среду представитель Министерства здравоохранения Франции.

Ранее в тот же день 36 тяжелобольных с этим диагнозом были переправлены на двух высокоскоростных поездах из Парижа в Бретань. 24 пациента на мобильных реанимационных койках и в сопровождении медперсонала доставили в города Сен-Бриё и Брест, еще 12 - в Ренн.

Цель ставшей за последнюю неделю ежедневной операции - разрузить больницы Парижа и региона Иль-де-Франс, на которые приходится треть смертельных исходов во Франции. До того схема была опробована в регионе Гранд-Эст. Все больше государственных больниц и частных клиник в разных регионах страны заявляют о готовности помочь.

"Главное неизвестное в уравнении - это последствия жёсткого карантина. Прогнозы неделю назад говорили о том, что наши реанимации не смогут принимать новых больных из-за нехватки койко-мест к 13 апреля. Сегодня мы констатируем, что эпидемия продолжает развиваться", - беспокоится завотделением реанимации тура Пьер-Франсуа Декэн.

Премьер-министр Эдуард Филипп заявил в среду, выступая перед Нацональным Собранием, что выход из карантина будет найден "не сразу, не везде и не для всех". Он пообещал в ближайшее время представить план действий и прояснить свою позицию.