Австрийских резервистов бросают на борьбу с COVID-19

Впервые со времен Второй мировой войны Австрия мобилизует резервистов. 13 рот по 300 солдат будут направлены в помощь регулярной армии и силам безопасности в борьбе с новым коронавирусом. Они уже прошли соответствующую подготовку и сдали тесты на наличие COVID-19. Служить им придется на расстоянии как минимум метра друг от друга.

Курт Вагнер, бригадный генерал, командир военного гарнизона Вены: "Расстояние сохраняется постоянно, и уже по прибытии каждый солдат получает лицевую маску. Кроме того проводятся медицинские осмотры - всех проверяют на коронавирус. Их задача будет, в основном, заключаться в обеспечении безопасности на пограничных контрольно-пропускных пунктах, а также в проверке состояния здоровья людей. В Вене они будут направлены на охрану посольств и международных учреждений".

Сроки действия миссии не называются. По данным Минздрава, в Австрии с начала эпидемии было зафиксировано 15,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, почти 600 человек скончались.