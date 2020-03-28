МВФ: Пандемия обернётся рецессией мировой экономики

Международный валютный фонд ожидает рецессии мировой экономики из-за коронавирусной пандемии. Прогноз пересмотрен в худшую сторону на этот год. По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, спад может оказаться даже значительнее, чем в кризисном 2009-м.

Мы ожидаем восстановления экономики в 2021. На самом деле может произойти значительный отскок, но лишь в том случае, если нам удастся подавить вирус повсюду и не допустить перерастания проблем с ликвидностью в кризис платёжеспособности. Кристалина Георгиева глава Международного валютного фонда

Чтобы помочь наименее богатым странам справиться с пандемией, МВФ анонсировал меры, которые позволят им на ближайшие два года сократить выплаты, связанные с долгами по международным обязательствам. Фонд призывает страны-доноры скорее увеличить взносы, чтобы можно было удвоить объёмы кредитов для нуждающихся. МВФ отмечает резкий рост запросов на финансовую помощь.