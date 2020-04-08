Коронавирусная пандемия оборачивается рецессией для двух крупнейших экономик Еврозоны, причём спад может оказаться рекордным. Об этом говорится в последних опубликованных прогнозах развития ситуации в Германии и Франции.

По оценкам пяти ведущих немецких экономических институтов, для ФРГ самым тяжёлым станет второй квартал этого года — когда ВВП снизится на 9,8%. Это максимальный показатель за последние полстолетия, — говорит аналитик IFO Тимо Вольмерсхойзер:

«Это крупнее падение для Германии с 1970-го года, когда мы начали проводить ежеквартальные оценки. Это вдвое больший показатель, чем то, что мы наблюдали во время финансового кризиса в первом квартале 2009».

Во Франции каждые две недели изоляции и карантинных мер оборачиваются потерей полутора процентов роста экономики. Это данные Банка Франции, который предупреждает о самой быстрой со времён второй мировой войны рецессии. Согласно этим оценкам, из-за коронавирусной пандемии по итогам первого квартала ВВП страны сократится на 6%.

Этот экономический кризис по тяжести, глобальности и продолжительности можно сравнить лишь с кризисом 1929 г. Бруно Ле Мэр министр финансов Франции

Всемирная торговая организация, в свою очередь, ожидает значительного спада международной торговли из-за коронавируса — её объемы могут сократиться на 13-32%. Организация представила два прогноза: оптимистичный и пессимистичный, — объяснил гендиректор ВТО Роберту Азеведу:

«Если пандемию удастся относительно скоро взять под контроль и будут приняты правильные меры, объёмы торговли и производства могут вернуться к своему докризисному уровню уже в следующем, 2021 г.»

По оценкам ВТО, при реализации оптимистичного сценария спад торговли будет менее значительным. Для этого организация призывает мировое сообщество срочно принять меры для смягчения последствий пандемии для людей, компаний и государств.