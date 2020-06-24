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МВФ прогнозирует более серьезную, чем ожидалось, глобальную рецессию в 2020 году (-4,9%)
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Бизнес
Срочная новость
МВФ прогнозирует более серьезную, чем ожидалось, глобальную рецессию в 2020 году (-4,9%)
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Euronews
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Последние обновления:
24/06/2020 - 15:08
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