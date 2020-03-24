Начало экономической рецессии в ЕС

Из-за пандемии коронавируса страны ЕС в этом году столкнутся с рецессией. Индекс деловой активности в еврозоне в марте обвалился до исторического минимума и составил 31,4 пункта, это самый низкий показатель с начала подсчета в 1998 году. В феврале индекс находился на уровне в 51,6 пункта.

Эксперты исследовательской компании Markit прогнозируют, что в текущем году европейская экономика потеряет 8% ВВП.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сравнил кризис с великой депрессией в США 30-х годов прошлого века. По его словам, власти страны уже составили список промышленных предприятий, которым будет оказана государственная поддержка. К настоящему моменту 730 тысяч человек обратились к властям с просьбой признать для них статус "частичной безработицы".

"Каждая неделя карантина, каждый месяц кризиса в Европе либо в США влияет на показатели экономического роста. Во Франции в этом году показатель будет гораздо ниже прогнозов" — отметил министр.

Брюно Ле Мэр сообщил, что малый и средний бизнес во франции потерял 70% прибыли в этом месяц по сравнению с мартом прошлого года.

Власти Германии прогнозируют сокращение экономики страны на 5% ВВП.

По данным МВФ, в рецессии находится уже треть мировой экономики.