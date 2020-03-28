COVID-19: солидарность на марше

Албания в субботу отправила в Италию группу медиков - 30 врачей и медсестер, чтобы поддержать в соседней стране в борьбе против коронавируса персонал больниц и клиник. Тирана взяла на себя все расходы.

Из эльзасских медучреждений вертолетами ВВС ФРГ эвакуируют французских пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

Как сообщается в твиттере бундесвера, речь идет о по меньшей мере 19 инфицированных коронавирусом.

Еще полтора десятка человек вывезут из стационаров Италии.

Их размещают в больницах федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Во Франции требуется донорская кровь - осложнения от инфекции порой приводят к сепсису, а в этом случае переливание - возможность спасти пациента. В Тулузе в донорских пунктах - очередь. В случае если сами доноры почувствовали симптомы заражения, их просят связаться с медиками.

В Британии собирают деньги для доставки питания больничному медперсоналу. В движение охотно включаются рестораны и кафе.