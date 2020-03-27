Уолл-стрит: всё красное

"Красный" доминировал в эту пятницу при закрытии торгов на Уолл-стрит. Все три биржевых индекса США зарегистрировали падение: Dow Jones на 4,06 %, Nasdaq - на 3,04 %, S&P 500 - на 3,79 %. При том, что во вторник, среду и четверг фондовые площадки США демонстрировали рост.

По мнению аналитиков, инвесторов пугает неопределенность в связи с распространением в США коронавируса. Стабилизации рынков не следует ждать до тех пор, пока пик эпидемии не будет пройден по ту сторону Атлантики.

В красный окрасились и все без исключения европейские фондовые биржи: -4,23 % в Париже, -5,25 % в Лондоне, -3,68 % во Франфурте, -3,15 % в Милане и -3,63 % в Мадриде.