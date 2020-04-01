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Бизнес

Новое падение индексов в США

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 Павел Барсуков
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Новое падение индексов в США
Авторское право  APTD
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Торги на Нью-Йоркской бирже в среду завершились падением индекса Доу Джонса на 4,44%. Такие же потери понёс индекс крупнейших компаний S&P 500 — вслед за неоптимистичными заявлениями политиков и врачей.

Ещё накануне вечером Белый дом объявил, что число жертв COVID-19 в США, учитывая мировую статистку, может составить 100 тысяч человек при благоприятном развитии событий — и 240 тысяч при неблагоприятном. А в среду стало известно, что число подтверждённых случаев в стране уже превысило 200 тысяч заболевших.

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