Германия разделилась на бедный север и богатый юг

Рурская область – самый проблемным регион Германии с социально-экономической точки зрения. Такой вывод содержится в заказаном правительством докладе, посвящённом проблеме бедности.

Исследование выявило нарастающий разрыв в уровне жизни между федеральными землями Германии. Хотя в целом по стране количество людей, живущих за чертой бедности, за последние десятилетие снизилось на 15,5%, в каждом четвёртом из 95 регионов, на которые авторы исследования разделили Германию, бедность выросла на 20%.

Исследование показало, что Германия больше не делится на богатый запад и бедный восток. Самая неблагополучная Рурская область расположена как раз на западе страны. Также как и вольный ганзейский город Бремен, где зафиксирована самый высокий процент людей, официально признанных бедными, – таких почти 23%.

Германия теперь делится на бедный север, к которому относятся и большинство земель бывшей ГДР, и богатый юг. Самой благополучной землёй Германии остаётся Бавария. Средний доход здесь почти в два раза выше, чем в неблагополучных регионах севера.