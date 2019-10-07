Аномальная жара приходит в европейские города все чаще, вынуждая их приспосабливаться к новой климат

«Но когда же это закончится?» ― спросил два месяца назад один из пользователей социальной платформы Reddit. Тема «Аномальная жара в Европе» собрала более 800 комментариев людей со всего мира, многие из которых были в ужасе от жары, которая установилась на континенте в июне-июле 2019 г. «Хотя местная температура могла быть ниже или выше прогнозируемой, наши данные свидетельствуют, что температура в юго-восточной части Европы в последнюю неделю июня была необычайно высокой. И хотя это был исключительный случай, в будущем, скорее всего, мы увидим больше таких явлений как следствие изменения климата», ― сказал Жан-Ноэль Тепо, руководитель службы мониторинга климата программы «Коперник» (C3S). Сравнение недавно полученных данных C3S с более ранними показывает, что в июне этого года температура была на 3°C выше, чем средняя температура за период с 1850 по1900 гг.

Как утверждают специалисты международной организации World Weather Attribution initiative, такие рекордные температуры обычно наблюдаются каждые 50-150 лет. Однако, согласно Европейскому агентству по охране окружающей среды, начиная с 2014 г., за исключением 2016 г., волны аномальной жары накрывали Европу каждый год, приводя в повышенную готовность службы экстренного реагирования, выводя из строя объекты инфраструктуры и поднимая вопрос о том, как быстро она сможет адаптироваться к экстремальным погодным условиям.

Серьезная проблема для европейских городов

Поскольку 76% населения ЕС проживает в городах, и ожидается, что к середине столетия эта цифра возрастет до 82%, основные усилия по адаптации к аномальным погодным условиям должны быть сосредоточены именно здесь.

За последние три месяца СМИ многократно рассказывали о том, что экстремальная температура подрывает все устои городской жизни, нанося ущерб жилым зданиям, общественному транспорту, коммунальной инфраструктуре и бизнесу, а главное ― здоровью наиболее уязвимой части населения. Новый подход к развитию инфраструктуры и понимание специфики функционирования города во время жары поможет сделать городскую жизнь более комфортной в новых климатических условиях.

Накаленная транспортная обстановка

25 июня после полудня французский железнодорожный оператор SNCF сообщил в Twitter, что из-за жары вышла из строя более половины поездов, курсирующих по популярному маршруту Мец ― Люксембург. В этот же день оператор парижской железнодорожной сети RER A, обслуживающий в часы пик около 50 000 человек ежечасно, приостановил движение поездов из-за угрозы деформации рельсов и обрыва воздушных контактных проводов из-за того, что температура превысила 40°C. В Великобритании несколько инцидентов, вызванных жарой, привели к изменениям в работе сети национальных железных дорог, а в Лондонской надземке произошли серьезные сбои в часы пик. Три дня спустя в Швеции под действием жары деформировались два железнодорожных пути.

Движение транспорта с более низкой скоростью может стать нормой в жаркие дни. И хотя законы физики никто не отменял, компании общественного транспорта получили сотни жалоб в социальных сетях. «Нагреваясь до температуры на 20°C выше температуры воздуха, стальные рельсы расширяются, увеличиваясь в длине, что может привести к их деформации или прогибу», ― объясняет д-р Джон Истон, эксперт в области железнодорожных путей Инженерно-технологического института. Адаптация к высоким температурам «безусловно, увеличивает риск поломки рельсов, ― отмечает д-р Истон. ― Единственное решение ― снизить скорость движения поездов».

Другим популярным способом снижения температуры рельсов на 5-10°C стала их покраска в белый цвет, который лучше отражает солнечные лучи. Но главной задачей является не допустить перегрева пассажиров. Французская компания SNCF тестирует новые системы кондиционирования воздуха в поездах и системы климат-контроля с низким уровнем выбросов, а муниципальная служба общественного транспорта Лондона Transport for London в рамках проекта модернизации Four Lines Modernisation предоставила жителям города 192 новых поезда, оснащенных кондиционерами.

Аномальная жара поставила под угрозу работу электростанций

Поскольку городская промышленность, бизнес и домохозяйства в значительной степени зависят от бесперебойной подачи электроэнергии, адаптационные меры для нормального функционирования экономики и поддержания привычного образа жизни горожан могут потребоваться и в этой области. 27 июня в Милане, когда столбик термометра преодолел 40-градусную отметку, потребление электроэнергии достигло пика в 1635 МВт. Отключение электричества, иногда больше, чем на полдня, вызванное увеличением потребления на 40% по сравнению с прошлым годом, парализовало работу финансовой столицы Италии.

Летом в Афинах число используемых систем кондиционирования воздуха возрастает вдвое, приводя к трехкратному увеличению максимальной нагрузки на электросети. Тем временем эксперты Европейского агентства по охране окружающей среды предсказывают увеличение потребления электроэнергии для охлаждения воздуха и в других странах Европы, особенно в Италии, Испании и Франции. В Италии, например, доля электроэнергии, потребляемой системами охлаждения воздуха, в общем объеме потребляемой электроэнергии может возрасти с 13% в 2010 г. до 70% в 2050 г.

Однако, поскольку 66% энергии, расходуемой в ЕС на обогрев и охлаждение, вырабатывается с использованием ископаемых видов топлива и потребляется 60,5 млн бытовых кондиционеров, согласно данным 2016 г., стремление к прохладе может привести к еще большему росту температуры окружающей среды.

Более высокая температура воздуха приведет к росту спроса на системы охлаждения и увеличению объема производства электроэнергии. Однако аномально высокие температуры могут стать причиной снижения объема выработки электроэнергии, особенно на тепловых и атомных электростанциях. Утром самого жаркого дня во Франции компания EDF снизила объем выработки электроэнергии на шести атомных реакторах; при этом работа двух энергоблоков на юге страны уже была приостановлена, поскольку повысилась температура воды в реке Гаронне, используемой для охлаждения реакторов.

Снижение эффективности распределения электроэнергии в условиях аномальной жары и повышенного спроса на кондиционеры

Предполагается, что европейцы захотят наслаждаться комфортной прохладой и в своих домах, а с ростом потребности в использовании кондиционеров возрастает и нагрузка на линии электропередач, что, как правило, становится причиной их деформации, провисания и, как следствие, перебоев в подаче электроэнергии. Исследование американских ученых показало, что повышение летом температуры на один градус приводит к снижению пропускной способности линий электропередач на 1,5%, создавая угрозу энергетической безопасности во время пика потребления электроэнергии. Энергосбытовые компании Великобритании уже перешли на использование более теплоустойчивых проводов и кабелей, а в Финляндии решили прокладывать линии электропередач под землей.

Хотя в 2018 г. на долю стран ЕС приходилось 11% глобального потребления электроэнергии, используемой системами охлаждения, включая холодильники, мобильные системы кондиционирования воздуха и вентиляторы, эксперты Международного агентства по возобновляемым источникам энергии ожидают, что к 2030 г. эта цифра возрастет до 72%.

Использование более эффективных приборов кондиционирования воздуха, увеличение пропускной способности ЛЭП и переход на источники энергии, не требующие охлаждения водой, такие как солнечные батареи, позволят улучшить ситуацию. Кроме того, по утверждению экспертов Европейского агентства по охране окружающей среды, альтернативные системы охлаждения, такие как абсорбционные холодильные установки, работающие за счет тепловой энергии, и модернизация конструкций кондиционеров также может привести к снижению потребления энергии.

Городские «острова тепла» становятся еще теплее

По данным Метео-Франс, в период с 21 июня по 22 августа этого года температура воздуха в Ницце опускалась ночью ниже 20°C только дважды, побив тем самым еще один температурный рекорд. Высокая температура ночью является одним из признаков эффекта городского «острова тепла», возникающего из-за того, что здания и заасфальтированные поверхности удерживают и переизлучают ночью в окружающий воздух больше тепла, чем в сельской местности или в зеленых зонах.

«Очень важно помогать людям, подвергающимся более высокому тепловому воздействию, ― сказал эксперт Лаборатории по вопросам экологической справедливости и устойчивого развития в Барселоне (BCNUEJ). ― Городские жители с низкими доходами, как правило, живут в домах с плохой теплоизоляцией, не оснащенных эффективной системой охлаждения, и не имеют достаточно средств для улучшения своих жилищных условий, а также проживают в микрорайонах с меньшим числом деревьев и зеленых зон».

«Необходимо сажать деревья там, где эффект «острова тепла» проявляется наиболее сильно, там, где страдают люди, и, прежде всего, в серых зонах городских окраин, ― подчеркнул Пьеро Пелиззаро, главный специалист по вопросам устойчивого развития Милана. ― Если вы принадлежите к среднему классу, то сможете справиться с тепловой волной, купив кондиционер. Если вы бедны, то будете страдать сильнее. Усиливающееся неравенство приводит к ускорению так называемой климатической джентрификации. В Милане ситуация становится все хуже». В рамках программы развития городских лесных хозяйств мэрия Милана планирует к 2030 г. посадить 3 млн деревьев в густо населенных зонах. Только в первый год ее реализации было посажено почти 80 000 деревьев.

Раскаленные города Европы: угроза здоровью жителей?

Эффект городского «острова тепла» и более частые периоды аномальной жары приведут к тому, что городское население ЕС все чаще будет подвергаться воздействию экстремальных температур, что, согласно недавним отчетам, уже является чрезвычайно серьезной проблемой. После того, как аномальная жара в августе 2003 г. привела к гибели 70 000 европейцев, местные власти забили тревогу. План адаптации Парижа предлагает горожанам взять на себя заботу о своих соседях, составить списки наиболее уязвимых из них, чтобы обеспечить наблюдение за ними в период аномально высоких температур. С целью снижения эффекта «теплового острова» власти города приступили к реализации проекта ОАЗИС, предусматривающего реконструкцию школьных дворов, замену асфальта на покрытия из пористых материалов и создание зеленых зон и специальных охлаждаемых площадок. «Что делает программу инновационной, так это то, что в ее координационный совет входят представители различных городских департаментов (школьного образования, здравоохранения, строительства дорог, озеленения и водных ресурсов) в целях использования комплексного подхода к разработке и реализации проекта», ― сказала Лина Лиаку, управляющий директор проекта «100 устойчивых городов».

Высокие температуры в городах могут также привести к повышению концентрации приземного озона, вызывающего респираторные и сердечно-сосудистые заболевания и являющегося причиной преждевременной смерти. Приземной озон образуется при взаимодействии закиси азота и летучих соединений, излучаемых в результате деятельности человека, под действием солнечных лучей и высоких температур. Во время аномальной жары в июне прошлого года в некоторых европейских городах концентрация озона в воздухе достигала значения в 180 мкг/м3, являющегося предельно допустимым в ЕС. В 2016 г. около 98% городского населения ЕС все еще подвергалось воздействию приземного озона, концентрация которого превышала предельно допустимые значения ВОЗ.

Программа «Коперник» помогает городам адаптироваться к новым климатическим условиям

Используя беспрецедентное количество данных о состоянии климата, полученных из постоянно пополняющегося Хранилища климатических данных или в процессе сотрудничества с научно-техническими компаниями и местными властями, эксперты службы мониторинга изменения климата в рамках программы «Коперник» (C3S) разрабатывают инструменты, которые помогут городским властям оперативнее решать вопросы, связанные с негативным влиянием аномальной жары на здоровье населения.

Уже более полугода совместно с бельгийской компанией VITO ведется работа над созданием массива данных высокого разрешения, которые могут быть использованы при разработке адаптационных стратегий в области городского планирования и профилактической медицины. На основе этих данных можно будет мгновенно составить график распределения температур и других климатических переменных для более 100 европейских городов, уделив основное внимание «островам тепла».

В этом проекте под руководством VITO используются упрощенные модели. С учетом поправки на то, как различные здания и земные поверхности реагируют на тепло и радиацию, градостроители могут снизить воздействие аномальной жары не только путем озеленения, но и поменяв цвет зданий или покрасив крыши в белый цвет, который отражает, а не поглощает солнечное излучение. Можно также изменить и геометрию зданий, чтобы избежать теплового эффекта плотной городской застройки. «Если вы хотите разработать эффективную адаптационную стратегию, необходимо знать, какие районы города, скорее всего, окажутся наиболее уязвимыми, а затем предложить компенсационные меры», ― сказал Карло Буонтемпо, руководитель секторальной информационной системы C3S.

Еще одной инициативой службы C3S в рамках программы «Коперник» стало создание оперативной энергетической службы, задача которой ― помочь предотвратить серьезные перебои в работе энергосистем. По словам Карло Буонтемпо, «Мы должны спрогнозировать, как различные энергоресурсы смогут удовлетворить будущие потребности с учетом возможного изменения объема производства возобновляемой энергии и спроса на энергию в ответ на изменение климата».