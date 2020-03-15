У Трампа коронавирус не обнаружен

Нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди в субботу вечером практически опустел после того, как власти США в рамках борьбы с коронавирусом заявили о распространении с понедельника запрета на въезд в страну на иностранцев, прибывающих из Великобритании и Ирландии. Срок вводимых ограничений будет аналогичен тому, который ранее был установлен в отношении 26 европейских стран, входящих в Шенгенскую зону.

Билл де Блазио, мэр Нью-Йорка: "Мы хотим провести обзор в самое ближайшее время. Очевидно и, к сожалению, мы должны были это предвидеть, число заразившихся в Нью-Йорке будет расти. Несомненно, больше всего подвержены риску пожилые люди, и особенно те, кто старше 70-и, 80-и лет, и у кого есть серьезные проблемы со здоровьем".

Опасаются коронавируса и в Белом доме. В субботу перед брифингом с президентом США всем представителям СМИ измерили температуру. Накануне пресс-служба Дональда Трампа распространила сообщение, что результаты теста американского президента на наличие у него нового коронавируса оказались отрицательными и что он здоров.

По данным местных СМИ, число случаев заражения коронавирусом в США достигло 2655, 59 человек скончались.