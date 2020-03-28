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США

$2,2 трлн на спасение экономики США

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 Кнарик Хачатрян
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$2,2 трлн на спасение экономики США
Авторское право  euronews
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Это самый крупный пакет экономической помощи в истории США: президент Дональд Трамп подписал в пятницу закон о выделении $2,2 трлн на спасение американской экономики, пострадавшей от последствий вспышки коронавирусной инфекции.

Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь медучреждениям, содействие бизнесу и единовременные выплаты гражданам по $1200 на человека.

Фондовые рынки, выросшие после того, как конгресс США одобрил законопроект, по итогам пятничной торговой сессии вновь снизились. Акции на Уолл Стрит упали более чем на 3%, вернув часть прибыли, накопленной за последние три дня.

По мнению аналитиков, на настроениях инвесторов сказались данные о стремительном распространении коронавируса в США. Они полагают, что рынок стабилизируется после того, как число заболевших достигнет пика и начнёт снижаться.

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