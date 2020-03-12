Евросоюз осудил запрет на поездки из него в США

Евросоюз осудил решение американского президента ограничить на 30 дней поездки в Соединённые Штаты из 26 стран Шенгерской зоны, чтобы не впускать коронавирус. На граждан Великобритании, Ирландии и самих США запрет Дональда Трампа не распространяется.

В совместном заявлении председатели Еврокомиссии и Совета ЕС отметили:

«Коронавирус - это глобальный кризис, который требует сотрудничества, а не односторонних действий. Европейский союз не одобряет того, что решение США о введении запрета на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций. Европейский Союз принимает решительные меры по ограничению распространения вируса ".

Трамп утверждает, что Covid-19 проник вместе с приезжими из Европы. Он распорядился не принимать из неё и грузы.

Представитель Еврокомиссии сказал, что Брюссель не будет спешить с ответными шагами:

«Евросоюз не имеет привычки стрелять, как ковбой, с бедра, - сказал Эрик Мамер. - Принятие хороших политических решения требует, чтобы их как следует продумали».

Министр транспорта Франции также воспользовался случаем, чтобы раскритиковать отношение президента США к пандемии и его медлительность:

«Я знаю темперамент Дональда Трампа, который отреагировал, возможно, чуть позже, чем некоторые другие страны, особенно европейские, - сказал Жан-Батист Джеббари. - Сегодня президент принимает довольно резкие меры в отношении Шенгенской зоны, которые нам ещё предстоит оценить».

Ограничения на полёты через океан особенно навредят европейским авиакомпаниям. Ожидается, что к концу недели ЕС предоставит им дополнительную помощь.