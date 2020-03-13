В США введён режим чрезвычайного положения

Президент Дональд Трамп объявил о введении в США режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Соответствующее объявление американский лидер сделал в пятницу на специально созванной в Белом доме пресс-конференции.
Американский лидер сослался на закон, известный как закон Стаффорда 1988 года, который дает президенту и федеральному правительству особые полномочия по оказанию помощи штатов и местным органам власти во время “стихийных бедствий”. При этом на борьбу с эпидемией выделяется бюджет в размере до 50 млрд долларов.
Режим ЧС позволит использовать федеральные средства для помощи штатам в противодействии распространению заболевания. Ранее американская администрация получила от Конгресса 8,3 млрд долларов для сдерживания масштабов инфекции.
Трамп также назвал верным свое решение ранее запретить перелеты из Европы, так как именно этот континент стал эпицентром пандемии коронавируса.
Случаи заражения COVID-19 были зарегистрированы в 44 штатах. В общей сложности инфицированными оказались почти 2000 человек, летальных случаев — больше 4. Власти 24 штатов ввели режим ЧС на своей территории.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли.