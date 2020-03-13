В США введён режим чрезвычайного положения

Президент Дональд Трамп объявил о введении в США режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Соответствующее объявление американский лидер сделал в пятницу на специально созванной в Белом доме пресс-конференции.

Американский лидер сослался на закон, известный как закон Стаффорда 1988 года, который дает президенту и федеральному правительству особые полномочия по оказанию помощи штатов и местным органам власти во время “стихийных бедствий”. При этом на борьбу с эпидемией выделяется бюджет в размере до 50 млрд долларов.

Режим ЧС позволит использовать федеральные средства для помощи штатам в противодействии распространению заболевания. Ранее американская администрация получила от Конгресса 8,3 млрд долларов для сдерживания масштабов инфекции.

Я официально объявляю чрезвычайное положение в стране, два очень громких слова. Мера, которую я принимаю, откроет доступ к бюджету размером до $50 млрд. [... ] Очень важная и большая сумма для штатов, территорий и населенных пунктов в нашей общей борьбе с этой болезнью Дональд Трамп президент США

Трамп также назвал верным свое решение ранее запретить перелеты из Европы, так как именно этот континент стал эпицентром пандемии коронавируса.

Случаи заражения COVID-19 были зарегистрированы в 44 штатах. В общей сложности инфицированными оказались почти 2000 человек, летальных случаев — больше 4. Власти 24 штатов ввели режим ЧС на своей территории.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли.