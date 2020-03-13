Обзор «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:

"В Европе Италия остается основным эпицентром коронавируса, который на этой неделе был объявлен глобальной пандемией. Как следствие, вся страна с населением в 60 млн человек в настоящее время находится в изоляции.

Остальная часть Европы затаила дыхание и пытается хотя бы соблюдать дистанцию между собой и итальянцами.

И все же Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен нашла успокоительные слова для итальянцев, сказав им - по-итальянски! - что Европа их поддерживает:

«Италия — это часть Европы, Европа страдает вместе с Италией. Сейчас в Европе мы все итальянцы".

Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель, поговорив с экспертами по здравоохранению, сделала отрезвляющее предсказание:

«Нужно понимать, что, если вирус активен, и для защиты от него нет надлежащей вакцины или терапии, то, по мнению экспертов, будет инфицировано от 60 до 70 процентов населения."

Путин навсегда

"Владимир Путин навсегда!" Эти слова в значительной мере суммируют конституционные изменения, которые были предложены в России на этой неделе.

Время Путин на посту президента будет обнулено, что даст ему шанс быть снова избранным в 2024 году, когда его нынешний четвертый срок будет закончен.

С моей точки зрения, он будет баллотироваться в 2030 году, 2036 и ... но, может быть, это меня слишком взволновало.

Политическая оппозиция в России практически отсутствует. Всё же есть голоса, которые об этом высказываются. Один из них - Femen.

Первоначально основанная на Украине, а теперь базирующаяся в Париже, радикальная группа феминисток стала известной благодаря организации спорных протестов топлесс.

Что касается путинской России, то Femen резко критикует уменьшение наказания за насилие на дому.

Интервью лидера Femen

В редком телевизионном интервью лидер Femen Инна Шевченко рассказала Анне Лазаро из Euronews об этой проблеме - и многом другом.

Шевченко: «Думаю, тот факт, что женщины выходят на улицы, что мы слышим их голоса повсюду, отражает определенный регресс в женских правах. Пока мы здесь сидим, в России происходит депенализация домашнего насилия, в Турции парламент предлагает обсудить и принять голосованием законодательство, которое даст право избежать наказания лицу, совершившему изнасилование, если оно вступит в брак со своей жертвой. Фемицид происходят везде, в России и Украине, а также в странах, где развит феминизм, например, Франция, где я живу в изгнании".

Euronews: Хотелось бы узнать ваше мнение по некоторым вопросам. Международный женский праздник?

Шевченко: Он так же важен, как и любой другой день борьбы.

Euronews: Суррогатное материнство?

Шевченко: Пока в это вовлечены деньги, это - использование женщин как товар и эксплуатация женских тел.

Euronews: Религия?

Шевченко: Религией, как мы ее знаем, управляют исключительно мужчины, она построена вокруг культа мужского Бога, является проявлением патриархата в чистом виде.

Euronews: Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен?

Шевченко: Как и в любом другом случае, когда женщина занимает влиятельную позицию в политике, я чувствую определенный уровень радости и надежды. Но это хорошо только, если женщины, прийдя к власти, проводят женскую политику, не играют по мужским правилам, а меняют правила, говорят как женщины-политики, выступают за женские ценности, и играют в женскую политическую игру, а не в мужскую. Давайте продолжим наблюдать.

Euronews: Ультраправые политики?

Шевченко: Ультраправые поднимают голову в Европе, возвращают видение старого мира, мира, построенного мужчинами для мужчин, основанного на традиционных гендерных ролях, когда женщине отводится своя специфическая роль. А это приносит регресс в права женщин.

Euronews: Femen использует женское тело в качестве оружия. Это довольно противоречиво. Некоторые мужчины видят в этом сексуальное отвлечение. Некоторые женщины чувствуют себя неловко по этому поводу. Вы уверены, что ваше обращение услышано?

Шевченко: То, что люди ощущают неловкость, увидев женское тело в политическом контексте, в не в обычном сексуальном контексте, показывает, насколько глубоко укоренилась проблема восприятия женщины и сексуализация её тела как таковая. Мы всё ещё живем в обществах, в которых большинство людей связывают обнажённое тело женщины с сексом, с чем-то сексуальным по определению".