Трамп о коронавирусе: "Нет причин для паники"

Власти американского штата Вашингтон ввели на его территории режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения нового коронавируса. Здесь зафиксирован первый в стране случай смерти — умерла гражданка США, еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Президент США Дональд Трамп заявил: "Наша страна готова к любым обстоятельствам. Мы надеемся, что действительно больших проблем не будет, но мы готовы к любому развитию событий. И я хочу попросить средства массовой информации, политиков и всех причастных к ситуации не делать ничего, что могло бы вызвать панику, потому что причин для паники нет".

Между тем стало известно о первых смертельных случаях в Австралии и Таиланде. В Италии число инфицированных превысило тысячу, 29 умерли. Половина случаев заражения выявлена в северной области Ломбардия. Страны Европы ограничивают проведение массовых мероприятий.

В гостинице на Тенерифе, где действует карантин для сотен постояльцев, выявлен еще один случай заражения коронавирусом.

Всего в мире инфицированы 86 тысяч человек, большинство из них — в Китае.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами.