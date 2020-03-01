Трамп о коронавирусе: "Нет причин для паники"

Власти американского штата Вашингтон ввели на его территории режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения нового коронавируса. Здесь зафиксирован первый в стране случай смерти — умерла гражданка США, еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии.
Президент США Дональд Трамп заявил: "Наша страна готова к любым обстоятельствам. Мы надеемся, что действительно больших проблем не будет, но мы готовы к любому развитию событий. И я хочу попросить средства массовой информации, политиков и всех причастных к ситуации не делать ничего, что могло бы вызвать панику, потому что причин для паники нет".
Между тем стало известно о первых смертельных случаях в Австралии и Таиланде. В Италии число инфицированных превысило тысячу, 29 умерли. Половина случаев заражения выявлена в северной области Ломбардия. Страны Европы ограничивают проведение массовых мероприятий.
В гостинице на Тенерифе, где действует карантин для сотен постояльцев, выявлен еще один случай заражения коронавирусом.
Всего в мире инфицированы 86 тысяч человек, большинство из них — в Китае.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами.