США запретили въезд иностранцев из европейских стран

Евросоюз призвал не допустить разрыва экономических связей с США после одностороннего запрета на въезд в Соединенные Штаты физических лиц из ЕС. Об этом написал в "Твиттере" председатель Евросовета Шарль Мишель. О жестких мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции американский президент объявил, выступая с телеобращением к согражданам.

Дональд Трамп, президент США: "С тем, чтобы не допустить попадания в нашу страну коронавируса, мы приостанавливаем все поездки в США из Европы в течение последующих 30 дней. Новые правила вступят в силу в пятницу в полночь. Меры будут скорректированы в соответствии с развитием ситуации. Исключения будут сделаны для американцев, которые проходят соответствующую проверку".

Ограничения не коснутся Великобритании. Глава государства не стал объявлять чрезвычайное положение, хотя такой вариант рассматривался. Согласно последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1162. Скончались 38 человек.

Ранее хозяин Белого дома встретился с руководителями ведущих американских банков. Финансисты пообещали подготовить свои институты к смягчению негативных экономических последствий распространения COVID-19.

С двенадцатого марта в городе Нью-Рошел, который считается крупнейшим в стране очагом заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. вводится особый режим.

Губернатор штата Вашингтон, где также зарегистрированы очаги COVID-19, запретил проведение массовых мероприятий. Только в этом штате подтверждено 267 случаев инфицирования. Двадцать четыре человека скончались. Эксперты полагают, что в действительности эти цифры гораздо выше.