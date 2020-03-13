"Ситуация хуже, чем пишут". Итальянским врачам приходится выбирать, кого спасать

Нагрузка на итальянские больницы из-за коронавируса настолько высока, что врачам приходится отдавать приоритет пациентам, у которых больше шансов выжить. Об этом Euronews рассказал медбрат миланской больницы Фатебенефрателли Мауро Д'Амброзио.

Главная проблема, с которой сталкиваются итальянские врачи, - недостаток мест в больницах, связанный не только с числом пациентов, но и с течением болезни. По словам Д'Амброзио, среднестатистический пациент проводит в палате интенсивной терапии около 6 дней, но больным тяжелой формой COVID-19 требуется больше двух недель.

Если у пациента серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых у него нет шансов выжить, мы должны отдать койку-место и другие ресурсы тому, у кого больше шансов на выживание. Это сложный этический выбор, но нам приходится его делать, чтобы дать возможность выжить тому, у кого есть шанс. Мауро Д'Амброзио медбрат миланской больницы

"Наш персонал находится в постоянном стрессе, - добавил Д'Амброзио. - В некоторых отделениях, на одного медбрата или медсестру приходится 12-14 пациентов, а должно быть 6. Из-за того, что отделению интенсивной терапии нужно больше специалистов, в других отделениях не хватает персонала".

Для медсестры, работающей в городе Комо итальянской провинции Ломбардия Моники Тромбетты, работа теперь сопряжена с постоянным страхом. "Мы очень устали и боимся, - сказала она. - Правительственные указы меняются каждый день. У нас нет четких инструкций по борьбе с этим новым вирусом, и мы чувствуем себя немного брошенными".

По ее словам, из боязни заразить родных и близких медсестры часто боятся возвращаться домой. Персонал больниц часто оказывается на карантине, что создает еще большую нагрузку на систему.

Другая медсестра, работающая в Ломбардии - регионе, который больше всего пострадал от COVID-19, и пожелавшая остаться анонимной, сказала Euronews, что ситуация в стране "намного хуже, чем об этом говорят в СМИ". "У нас в больнице сотни случаев, половина нашего операционного блока - это пациенты с COVID-19, - добавила она. - Анестезиологи вынуждены выбирать, кого прикреплять к аппарату вентиляции легких".

После Китая Италия больше всего пострадала от вспышки новой инфекции. В стране зарегистрировано больше 12 тыс. случаев заражения, больше тысячи человек скончались. Во всей стране введен карантин. Передвижение ограничено, рестораны и все магазины, кроме продуктовых, закрыты.