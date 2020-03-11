Коронавирус: Италия спасает экономику

Исключительные меры при исключительных обстоятельствах.

Итальянское правительство объявило, что выплаты по ипотечным кредитам будут приостановлены, в целях смягчить последствия введенных общенациональных ограничений в третьей по величине экономике еврозоны.

Решение Рима призвано помочь компаниям и семьям пережить полную изоляцию. Правительство тратит миллиарды евро, пытаясь остановить вспышку коронавируса. Но каковы будут экономические последствия?

Государственный долг страны еврозоны не должен превышать 60% ее ВВП. В Италии государственный долг составляет 134% от его объема. К нам присоединился Сальваторе Фалько из итальянской службы Euronews

Александра Вакулина, Euronews:

— Сальваторе, правительство приостановило выплаты по ипотечным кредитам и ввело налоговые льготы, чтобы помочь людям и предприятиям справиться с изоляцией. Какое влияние эти меры могут оказать на итальянскую экономику и особенно на ее банковскую систему?

Сальваторе Фалько, Euronews:

— Рим уже выложил на стол 25 миллиардов евро, но этого недостаточно. Кризис влияет на реальный сектор экономики. Конечно, как только он распространится на него, итальянская банковская система будет находиться под давлением, несмотря на улучшения, произошедшие в последние годы в отношении неработающих кредитов. Достичь целевого показателя ЕЦБ в 5% к 2021 году будет практически невозможно.

Возвращаясь к правительству, на данный момент потери невелики. Нам нужен дополнительный бюджет, чтобы бросить вызов всему этому, далеко за пределами Европейской планки в 3% выше ВВП.

Александра Вакулина, Euronews:

— Брюссель заявил, что готов проявить "гибкость" в данном конкретном случае. Но каковы будут последствия?

Сальваторе Фалько, Euronews:

— Последствия будут ощущаться по всей Европе. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя 25-миллиардный фонд для занятости, систем здравоохранения и малых и средних предприятий, заявила, что Европа будет использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства против этой бури".

По моему мнению, теперь комиссия будет придерживаться того же подхода, что и во Франции во время протестов "желтых жилетов".

Александра Вакулина, Euronews:

Речь идет не только о государственных расходах. Я хотела бы рассказать вам замечательную историю об итальянцах, которые в настоящее время находятся в изоляции. Краудфандинговая платформа GoFundMe сообщает, что итальянцы невероятными усилиями собрали более 3,5 миллионов евро для местных больниц. Еще больше денег было собрано для оказания помощи тем, кто находится в центре вспышки коронавируса.