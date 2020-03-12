Италия: число жертв COVID-19 превысило тысячу человек

Число жертв COVID-19 в Италии превысило тысячу человек: за последние сутки (по данным на вечер четверга) скончались 188 заболевших.

Пустынные улицы Рима, закрытые рестораны и магазины - как молчаливое свидетельство решимости Италии выиграть эту битву с невидимым врагом — коронавирусом.

В стране приняты еще более строгие меры, заставляющие население оставаться дома. Школьные занятия прекращены вот уже несколько дней — мера, к которой прибегают все больше стран. Среди последних — Польша и Ирландия. Власти объявили о закрытии учебных заведений на ближайшие недели.

Там, где это возможно, обучение будет проводиться онлайн или дистанционно. Закроются и культурные учреждения. Мы настоятельно рекомендуем отменить массовые мероприятия в закрытых помещениях численностью более 100 человек и на открытом воздухе численностью более 500 человек Лео Варадкар премьер-министр Ирландии

Аналогичные шаги уже предпринимаются в Испании, которая переживает одну из самых страшных вспышек болезни в Европе. Целая армия рабочих обеззараживает поезда и автобусы, но вирус стремительно распространяется. Проник он даже в самое сердце испанского правительства, несколько членов которого были инфицированы.

Наряду с усилиями по сдерживанию коронавируса продолжается поиск методов лечения. Французское правительство объявило о создании специального подразделения для этих целей.

Это адаптивная модель исследования, которая означает, что как только мы узнаем, что один метод лечения не работает, мы отбрасываем его, и переходим к другим. И если появляются новые возможные варианты терапии, которые мы посчитаем эффективными, мы можем их тут же опробовать Яздан Язданпана завкафедрой инфекционных болезней. Больница Биша, Париж

Но, несмотря на заверения чиновников, люди по-прежнему охвачены тревогой.

Подобные этой сцены панического покупательного ажиотажа в Дании - символ того самого накопительского рефлекса, срабатывающего во многих странах.