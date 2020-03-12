COVID-19: глобальная пандемия

Итальянские власти уже не пытаются обуздать эпидемию, они хотят замедлить ее темп.

Именно поэтому накануне вечером было принято решение закрыть все заведения, включая кафе и рестораны, оставив открытыми только продуктовые магазины и аптеки.

В настоящий момент на Аппенинах зарегистрированы почти 12 с половиной тысяч заболевших, из них больше тысячи находятся в реанимации.

Обращаясь к нации глава кабинета министров Джузеппе Конте заявил: "Мы останавливаем страну и всю ее экономику. Открыты будут только продуктовые магазины и аптеки. Не стоит устраивать панику в супермаркетах, они будут работать".

В больницах не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, их накануне пообещал отправить Китай, где эпидемия, судя по цифрам, пошла на спад.

Руководство ВОЗ сообщило, что мир столкнулся с пандемией коронавируса, и все страны обязаны принять соответствующие уровню кризиса меры.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул: "Мы постоянно это повторяем, скажу еще раз, чтобы все услышали: все страны, абсолютно все мировое сообщество должны изменить свои привычки в нынешний период".

В Великобритании в настоящий момент зарегистрированы чуть больше 450 случаев заболевания коронавирусом, но правительство уже пересматривает бюджет, отпущенный на здравоохранение, подчеркивая, что речь идет о дополнительных миллиардах фунтов стерлингов.

Глава минфина Соединенного Королевства Риши Сунак заявил, выступая в Палате общин: "Мы будем финансировать исследования для поисков вакцины, мы будет нанимать средний медперсонал, мы будем поддерживать врачей. И не имеет значения, потребуются ли на это миллионы или миллиарды, мы готовы пойти на эти траты".

В ЕС - после Италии - наиболее тяжелая ситуация сложилась во Франции. На работу призываются медики-резервисты, в настоящий момент в стране имеется 5 тысяч коек в реанимации и свыше 7 тысяч - в палатах интенсивной терапии, правительство намерено увеличить их количество в течение ближайших дней.

Запрещены визиты в дома престарелых, поскольку пожилые люди находятся в группе риска.

Украинские власти решили закрыть все учебные заведения.

В течение ночи стало известно, что Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает с пятницы въезд в страну иностранных граждан, находившихся в европейских государствах в течение 14 дней до их прибытия в США.