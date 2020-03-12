Закрытые границы на востоке Европы

Власти Румынии ведут уголовное расследование в отношении более чем 20 граждан, которые вернулись домой из опасных районов и пытались избежать домашнего карантина. Ещё на двоих заводят дела о том, что они сообщили о ложных симптомах заболевания. В стране подтверждены 49 случаев. Шесть человек, как сообщается, уже выздоровели.

В Чехии, где более 90 заболевших, с полудня четверга действует чрезвычайное положение. Страна временно прекращает международное автобусное и железнодорожное сообщение. В то же время полной блокады дорог не будет, продолжит работу и авиатранспорт, хоть количество рейсов в последнее время сократилось. Закрыты учебные заведения, а мероприятия с участием более чем 100 человек запрещены.

В Словакии ЧП было объявлено в среду. Там COVID-19 обнаружен у 10 граждан. Останавливают работу все три международных аэропорта Словакии. В пятницу утром страна восстановит пограничный контроль со всеми соседями, кроме Польши, где ситуация с вирусом пока не такая напряжённая.

Но и Варшава решила временно закрыть школы и запретить массовые мероприятия. На границ и в морских портах вводятся усиленные меры контроля. В Польше — 25 инфицированных.

Власти Украины в четверг сообщили о двух новых случаях заражения; общее число больных достигло, таким образом, трёх. В стране введён трёхнедельный карантин: закрыты учебные заведения, ограничения и запреты коснутся кинотеатров и развлекательных центров.