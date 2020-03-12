"Мойте руки перед голосованием"

35 тысяч муниципальных советов Франции организуют в выходные голосование на местных выборах.

На улицах — выделенные стенды для агитации и ясные указатели, как пройти на участки. Но на самих участках сразу при входе — не инструкции по заполнению бюллетеней, а рекомендации по гигиене и санитарной безопасности.

Паскаль Базаль, заместитель мэра:

"Когда вы придёте на участок, первое, что вы увидите — указатель, как пройти к умывальникам, чтобы вы помыли руки, прежде чем приступать к голосованию".

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. Michel Euler

Правительство выпустило целый свод жёстких правил. Голосующим будут предоставлены дезинфицирующие гели, которые в аптеках уже стали дефицитом. На полу — разметка, чтобы граждане не приближались друг к другу менее чем на метр. Занавески в кабинках и ручки для заполнения бюллетеней предполагается часто мыть и менять. Удостоверения личности будут проверять, не передавая их их рук в руки.

"Голосовать — наш долг, так что мы придём на участки. Если не паниковать попусту, всё будет хорошо, учитывая, что предприняты серьёзные меры предосторожности", — говорит жительница пригорода Лиона.

Коронавирус несомненно окажет влияние на явку, хотя по данным опросов более 70% французов заявили, что придут, несмотря не на что — а это почти столько же, сколько четыре года назад.