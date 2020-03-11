Олимпийский огонь зажгут без зрителей

Церемония зажжения Олимпийского огня второй раз в истории пройдёт без зрителей, туристов и больших делегаций. Генеральная репетиция торжества состоялась в среду также без зрителей и прессы. В том же время МОК отклонил предложение мэра Олимпии отложить торжество на конец мая.

Спирос Капралос, глава Олимпийского комитета Греции:

"К сожалению, нам пришлось ограничить число аккредитованных гостей, не будет зрителей на трибунах древнего стадиона; они, конечно, добавили бы церемонии колорита. Но такие меры необходимы для защиты здоровья, и мы всё же уверены, что Аполлон и другие боги помогут нам показать миру фантастические Игры в Токио".

Генеральная репетиция церемонии Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. Thanassis Stavrakis

Первый раз огонь зажигали без зрителей в 1984 году, перед Олимпиадой в Лос-Анджелесе. Тогда развернулось активное движение против масштабной коммерциализации Игр. В знак протеста мэрия и жители Олимпии попросту перекрыли дорогу к древнему стадиону.

В этом году Международный Олимпийский Комитет настаивает на том, что токийские Игры должны состояться в срок. Специалисты осторожно надеются, что к середине лета угроза коронавируса исчезнет.