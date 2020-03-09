Коронавирус грозит оставить спорт без зрителей

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и дортмундской "Боруссией" пройдет за закрытыми дверями. Решение приняла в понедельник парижская префектура полиции после того, как накануне министр здравоохранения Франции Оливие Веран заявил о запрете массовых мероприятий с участием более 1000 человек.

Та же неопределенность и в регби: запланированная на субботу встреча Ирландии и Франции в рамках Кубка шести наций перенесена на понедельник. Это уже третий перенос с начала сезона, обозреватели опасаются пустых трибун, организаторы прогнозируют упущенную прибыль.

Подсчитывать убытки готовится и теннисный турнир в Индиан-Уэллсе, он должен был начаться в понедельник. "Здоровье и безопасность местного сообщества, болельщиков и игроков имеет первостепенное значение", - объяснил решение директор турнира Томми Хаас.

"Я очень разочарован, - заявил в свою очередь мэр Индиан-Уэллса Ти Пибоди - это огромная экономическая проблема для долины. Отмена турнира обойдется нам в 375 миллионов долларов, а городу Индиан-Уэллсу - в 4 миллиона. Мне очень жаль сотрудников и руководство турнира, все эти люди потеряют как минимум 30 % своего бизнеса в самую загруженную часть года. Это трагедия, это прискорбно"...

В Италии главной новостью стало то, что в 26 туре Серии А шесть матчей пройдут без зрителей. Наблюдатели не исключают, что методы, опробованные на первых таких встречах, возьмут на вооружение остальные футбольные федерации.