Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свои

Организаторы Олимпиады-2020 в Токио включили Южные Курилы в состав Японии. На сайте Игр опубликована карта с маршрутом олимпийского огня. На ней острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи изображены как часть Японии. Острова отнесены к префектуре Хоккайдо, но сам олимпийский маршрут по ним не проходит.

Отдельные участки интерактивной карты можно увеличить с помощью клика, но на карте большего масштаба Курильские острова уже не отображаются (видно только часть острова Кунашир).

Несколько дней назад замглавы МИД РФ Игорь Моргулов вручил послу Японии Тоёхисе Кодзуки ноту протеста. Министерство указало Токио на недопустимость претензий к Москве из-за поездок российских властей на Южные Курилы. Кроме того, в МИДе заявили, что Япония нарушает правила безвизовых обменов с островами.

Перед этим японское правительство выразило протест России из-за учебных стрельб Вооруженных сил РФ в районе острова Кунашир, а еще ранее Токио высказало недовольство в связи с поездкой Дмитрия Медведева на Курильские острова.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва же считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. Из-за споров вокруг Курильских островов Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор.