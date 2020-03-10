"Лейпциг" и "Аталанта" - в четвертьфинале

Во вторник определились первые четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов.

Немецкий "Лейпциг" и в ответном матче на своем поле был сильнее английского "Тоттенхэма", на этот раз рагромив соперника со счетом 3:0. В первом тайме дважды отличился австрийский нападающий Марсель Забитцер, а точку в матче поставил шведский полузащитник Эмиль Форсберг.

В первой встрече немецкий клуб добился минимального преимущества.

Испанской "Валенсии" после поражения от "Аталанты" в гостях со счетом 1:4 могло помочь только чудо. Но его не произошло. Итальянский клуб, который проводит дебютный сезон в Лиге чемпионов, выиграл и в гостях. На этот раз со счетом 4:3. Причем все четыре гола в составе победителей забил словенский форвард Йосип Иличич.

“Bergamo è per te! Non molla mai” Le message des joueurs à leur ville après la victoire 4-3 de l’#Atalanta à #Valencia. #VALATA#coronaviruspic.twitter.com/C2Nj0WshZx — Daniel Romano ⚽️ (@DaniDiRoma) March 10, 2020

Эта встреча проходила при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.