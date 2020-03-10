"Лейпциг" и "Аталанта" - в четвертьфинале

Во вторник определились первые четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов.
Немецкий "Лейпциг" и в ответном матче на своем поле был сильнее английского "Тоттенхэма", на этот раз рагромив соперника со счетом 3:0. В первом тайме дважды отличился австрийский нападающий Марсель Забитцер, а точку в матче поставил шведский полузащитник Эмиль Форсберг.
В первой встрече немецкий клуб добился минимального преимущества.
Испанской "Валенсии" после поражения от "Аталанты" в гостях со счетом 1:4 могло помочь только чудо. Но его не произошло. Итальянский клуб, который проводит дебютный сезон в Лиге чемпионов, выиграл и в гостях. На этот раз со счетом 4:3. Причем все четыре гола в составе победителей забил словенский форвард Йосип Иличич.
Эта встреча проходила при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.