Лига чемпионов: "Лейпциг" и "Аталанта" празднуют победу

Немецкий "РБ Лейпциг" на выезде одержал победу над английским "Тоттенхэмом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный гол с пенальти на 58-й минуте встречи забил нападающий "быков" Тимо Вернер.

В другом матче итальянская "Аталанта" на своем поле разгромила испанскую "Валенсию" со счетом 4:1. Дубль на счету нидерландского защитника клуба из Бергамо Ханса Хатебура. Еще по одному мячу забили полузащитники Йосип Иличич и Ремо Фройлер.

Сократить отставание в счете "Валенсии" удалось благодаря российскому полузащитнику Денису Черышеву. 29-летний игрок сборной России вышел на замену на 64-й минуте, а уже на 66-й забил ударом из-за пределов штрафной.

Имена четвертьфиналистов из этих пар станут известны 10 марта в Лейпциге и Валенсии - там пройдут ответные матчи.