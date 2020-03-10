Лига чемпионов: день реваншей

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник состоятся два ответных матча — «Валенсия» сыграет с «Аталантой», а «Тоттенхэм» с «Лейпцигом».

Англичане в Саксонии

Для подопечных Жозе Моуриньо предстоящая встреча может стать попыткой отыграться после поражения на домашнем поле со счётом 0:1. В Германию «Тоттенхэм» отправился без форвардов Сон Хын-Мина и Гарри Кейна, полузащитников Муссы Сиссоко и Стивена Бергвейна. «Лейпциг» же с октября не проигрывал на своём поле. Тем не менее тренер немецкой команды Юлиан Нагельсман говорит, что с опаской смотрит на опонентов.

«"Тоттенхэм" хорошая команда, а неё много хороших игроков. Они по-прежнему очень опасны в контратаках. Если они выигрывают мяч и далеко от ворот соперника, у них есть четкий план, как максимально быстро приблизиться к ним. Мы думаем только о результате первого матча. Мы знаем, что выиграли первую половину, а теперь постараемся выиграть и вторую».

Не допустить нового разгрома

Сегодня же в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Валенсия принимает у себя дома Аталанту из Бергамо. Их первый матч в Италии завершился разгромом испанской команды со счётом 4:1. В ответной встрече Валенсийцы подходят без основного центрального защитника Габриэля Паулисты, который был дисквалифицирован, и своего лучшего бомбардира Макси Гомеса, — он выбыл в начале марта из-за травмы.

Коронавирус в игре

Встреча «Валенсии» и «Аталанты» на стадионе «Месталья» пройдёт без зрителей: на фоне распространения коронавируса испанский клуб отказался принимать итальянских болельщиков. Похожие ограничения предлагали ввести и для матча «Лейпциг» — «Тоттенхэм», но немецкие чиновники посчитали, что британские болельщики не представляют серьёзной эпидемиологической угрозы.