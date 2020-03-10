Лига чемпионов и Серия А на карантине

Вслед за населением Италии, под карантин попали спортивные мероприятия. По решению правительства, все соревнования и чемпионаты на Аппенинском полуострове отменяются в обычном формате как минимум до 3 апреля.

Больше всего сожалений у болельщиков вызвал перенос матчей Лиги чемпионов и Серии А, которые к этому вторнику уже накопили отставание от нескольких дней до недели. Федерация и руководство Лиги надеются, что после 3 апреля перенесенные матчи возобновятся. Все остальные мероприятия будут проходить за закрытыми дверями.

"Сейчас самое время остаться дома, - прокомментировал ситуацию премьер-министр Джузеппе Конте. - Наше будущее в наших руках. И к этому надо подойти ответственно, даже больше, чем когда-либо. Каждый должен внести свою лепту (...) На данный момент, в данном контексте, нет никаких оснований продолжать соревнования. Речь прежде всего идет о футбольном чемпионате Серии А. Мне очень жаль, но болельщики должны с этим смириться. Мы не допустим, чтобы спортзалы использовались для спортивных мероприятий".

В соседней Франции министр спорта строго-настрого запретила болельщикам собираться около стадионов, на которых будут проходить матчи за закрытыми дверями.

Во вторник ряд европейских СМИ сообщили, что о приостановке проведения матчей Лиги чемпионов

и Лиги Европы из-за коронавируса раздумывает и руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).