"ПСЖ" и "Ливерпуль" рассчитывают взять реванш

В среду станут известны еще два четвертьфиналиста Лиги чемпионов. "Пари Сен-Жермен" принимает в Париже на стадионе Парк де Пренс дортмундскую "Боруссию". Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкого клуба.

Матч пройдет при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса. На качество игры это не повлияет, обещает французский клуб.

"Мы из тех команд, которые любят атаковать. Мы и будем атаковать, попытаемся забить как можно больше голов. Конечно, я буду вполне счастлив, если по итогам матча на нашем счету будет хотя бы один гол и, при этом, ни одного пропущенного. Но хотелось бы показать лучшую игру", - говорит Томас Тухель, главный тренер "Пари Сен-Жермен".

Ответный матч 1/8 финала проведут мадридский "Атлетико" и "Ливерпуль". Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев. "Красные" рассчитывают на реванш.

Юрген Клопп, главный тренер клуба "Ливерпуль", обещает, что для достижения результата его подопечные будут прессинговать: "Мы намерены показать отличную игру - исключительную на всех участках поля. Но одно дело играть против противника, который держит глубокую оборону. Другое - когда очень велика угроза контратак. Это доставит нам немало хлопот".

До этого противостояния Ливерпуль многие считали безусловным фаворитом. Клуб выиграл турнир в прошлом году, а в этом уверенно лидирует в Чемпионате Англии.