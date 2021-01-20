Гендерная революция в виндсёрфинге

Гендерная революция в виндсёрфингеКомментарии
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Гендерная революция дошла до виндсёрфинга.
Ассоциация профессиональных спортсменов в этом виде спорта на турнирах под своей эгидой решила уравнять денежные призы в мужском и женском разрядах.
Обновлённая система начисления призовых уже была опробована. С 2018 года на турнире Гран-Канария виндсёрфингисты и виндсёрфингистки получают одинаковые вознаграждения.
Уравнять призовые удалось за счет перераспределения количества мест в финальной таблице среди мужчин и женщин, для которых предусматриваются денежные вознаграждения
В мужских соревнованиях зачетных мест станет 16 вместо 20, а в женских увеличится до 8.