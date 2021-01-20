Гендерная революция в виндсёрфинге

Гендерная революция дошла до виндсёрфинга.

Ассоциация профессиональных спортсменов в этом виде спорта на турнирах под своей эгидой решила уравнять денежные призы в мужском и женском разрядах.

Обновлённая система начисления призовых уже была опробована. С 2018 года на турнире Гран-Канария виндсёрфингисты и виндсёрфингистки получают одинаковые вознаграждения.

Мы прилагаем одинаковые усилия в спорте, мы работаем одинаковое количество часов, путешествуем одинаково, у нас одинаковые сборы за провоз сверх нормативного багажа, мы берем на себя одни и те же риски. Поэтому, я думаю, очень важно, что мы сделали этот шаг Сара-Кита Оффринга голландская виндсёрфингистка

Уравнять призовые удалось за счет перераспределения количества мест в финальной таблице среди мужчин и женщин, для которых предусматриваются денежные вознаграждения

В мужских соревнованиях зачетных мест станет 16 вместо 20, а в женских увеличится до 8.