На юге Пакистана разбились два поезда

Свыше 30 человек погибли и десятки ранены в результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Пакистана, в провинции Синд. Предположительно? один из составов врезался в другой, который ранее сошел с рельсов. Авария произошла рано утром у города Готки.

Первыми на помощь пострадавшим пришли местные жители. Спасатели не исключают, что число жертв возрастет, так как доступ в некоторые смятые вагоны затруднен. Там могут находиться около двух десятков человек.

Всего в обоих составах в момент крушения находились свыше тысячи пассажиров.. Что вызвало сход с рельсов поезда, пока неясно. Власти заявили, что рассматривают все версии, включая умышленное причинение вреда.