Быть женщиной - великий шаг

Выходные на этой неделе пройдут под знаком Международного женского дня.

Во французский прокат только что вышла лента, которую сделали Анастасия Микова и Ян Артюс-Бертран.

Вот что он рассказал в интервью Euronews: "Мы решили с самого начала, что разговор с собеседницами будут вести только женщины, поскольку многим задавали вполне интимные вопросы, на которые женщина легче ответит именно что женщине. У нас были те, кто организовывали интервью, линейный продюсеры, на которых лежала вся предварительная подготовка. Она включала в том числе и обсуждение, о чем будут спрашивать, мы предупреждали участниц проекта, что сказанное ими увидят миллионы людей. У нас только на подготовку ушел год, и еще два - на сами съемки.

_Соотношение использования исходного материала и того, что вошло в фильм - примерно 2 минуты из двухчасовой, а то и трехчасовой беседы. Нам нужно было их "разговорить", чтобы наши собеседницы чувствовали себя спокойно, свободно, чтобы не были зажаты перед камерой. Это была, если позволите, работа психотерапевта. Это, на наш взгляд, своего рода исповедь о том, с чем женщина сталкивается на протяжении своей жизни. И если в итоге нам удалось добиться искренности, то тем лучше".

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Всего было записано более 2000 интервью, в пятидесяти странах, речь шла в том числе и образовании, и о работе, и, разумеется, о финансовой независимости, о том, что принято называть сексуальной объективацией и о женской физиологии.

Услышать голос тех, кому порой не дают слова, вспомнить о тех, кто забыт и не всегда имеет возможность напомнить о себе, отнестись со вниманием к тем, кто взваливает на себя в силу разных причин груз забот - вот что, как отмечают оба автора ленты, ими руководило при реализации этого масштабного проекта.