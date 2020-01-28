Фестиваль независимого кино Sundance ( "Сандэнс"), основанный известным актером Робертом Редфордом, уже давно стал событием, которое нельзя пропустить. В городке Парк-Сити (американский штат Юта) в течение десяти дней идет показ сотен фильмов - от художественных до документальных.

В нынешнем году на кинофоруме - 14 программ. Среди звездных гостей фестиваля - актриса и культовая кантри-поп певица Тейлор Свифт, снявшаяся в картине режиссера Ланы Уилсон "Мисс Американа".

Документальная лента (премьера прошла в рамках "Сандэнс") рассказывает о карьере самой Свифт: от дебюта до всемирной известности. Камера следует за героиней картины в напряженные моменты ее жизни, показывая силу и уязвимость Свифт, и мощь ее таланта.

В Парк-Сити представлены и европейские фильмы. В их числе картина шведского режиссера Аманды Кернелл "Чартер". В основе повествования - история разводящейся женщины и матери, которая убегает со своими детьми на Канарские острова. Всего в нынешнем году в киносмотре, который завершится 2 февраля, участвует 121 фильм из 27 стран.