Киноиндустрия Дании: финансирование проектов и гендерный баланс

Впервые в Европе и мире! Датская киноиндустрия сдела важный и знаменательный шаг: отныне продюсерские компании страны, чтобы получить финансирование для игровых и документальных фильмов от Датского института кино, должны подавать отчет о соблюдении гендерного баланса в своих проектах.

Мортен Кьельмс Хиттен, продюсер, Meta Film: "Положение дел с равенством полов оказалось хуже, чем мы это себе представляли. Женщин в киноиндустрии крайне мало, причем по обе стороны экрана".

Исправить ситуацию, неблагоприятную для женщин, стремящихся работать в сфере киноиндустрии, задача не простая, но выполнимая.

По мнению Кристины Розенталь, председателя союза режиссеров Дании, отчет о гендерном балансе - мощный инструмент: "Принимаемые нами решения, выбор, который предстоит сделать будут более осознанными. Можно поставить и конкретную цель - увеличить на 10 % число женщин-сценаристов и режиссеров".

Не исключено, что примеру Дании последуют и другие европейские страны.