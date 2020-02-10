"Оскар"-2020: блеск, кино и политика

Звёзды экрана, гламурный блеск и яркие заявления осветили минувшую ночь церемонии вручения премии "Оскар" американской киноакадемии. А красная ковровая дорожка стала и ареной для негласных высказываний: так, Натали Портман выступила против гендерного неравенства, на её плаще были вышиты имена женщин-режиссёров, не номинированных на "Оскар". А Спайк Ли почтил память Коби Брайанта: на его костюме в цветах лос-анджелесского клуба, за который выступал погибший баскетболист, был вышит его номер 24.

"Сегодня вечером мы чествуем все удивительные таланты собравшиеся здесь в этом зале, - сказала соул-дива и актриса Жанель Монэ, открывшая своим музыкальным номером церемонию. - Мы чествуем всех женщин, которые сняли феноменальные фильмы. Я горжусь тем, что присутствую здесь, я, чернокожая квир-артистка, олицетворение счастливой истории афроамериканцев".

Среди тех, кого имела ввиду Монэ - Синтия Эриво, сыгравшая главную роль в биографическом фильме "Гарриет" о Гарриет Табмен, американской аболиционистке, боровшейся против рабства. Картина, представленная в двух номинациях, ни одной награды не получила.

Фильм "Скандал", вскрывавший серьёзную проблему о секусальных домогательствах и гендерной дискриминации на телеканале Fox News, победил в номинации "Лучшие причёски и грим".

Не обошлось на церемонии и без упоминания и о последних политических скандалах в США. Так, Брэд Питт, получивший "Оскар" за роль второго плана в фильме режиссера Квентина Тарантино "Однажды… в Голливуде", вспомнил о недавней попытке импичмента президента Дональда Трампа.

"Мне сказали, что у меня есть только 45 секунд. Это на 45 секунд больше, чем Сенат дал Джону Болтону на этой неделе. Я думаю, что, возможно, Квентин снимает фильм об этом", - сказал Питт. Это его первый "Оскар"за всю карьеру.

А южнокорейский режиссер Пон Чжун-Хо, чей фильм "Паразиты" завоевал четыре статуэтки в главных номинациях "Оскара", в том числе и за "Лучшую режиссуру", устроил овацию в честь Мартина Скорсезе. Его лента "Ирландец", представленная в 10 номинациях, ни в одной из них не победила.