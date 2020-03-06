"Это капитуляция": Грете Тунберг не понравился план ЕС по климату

В свою 81 протестную пятницу в защиту климата Грета Тунберг возглавляет демонстрацию единомышленников в Брюсселе.

Часть из тех миллионов молодых людей, которых она вдохновила на борьбу с проблемами экологии, присоединились к юной шведке, призывая к еще более амбициозным климатическим целям.

Мы не перестанем протестовать, и я не знаю... может быть, нам перейти к более жестким действиям. Потому что если нас не слышат так, как сейчас, мы найдем другой способ быть услышанными одна из протестующих

Это движение требует пообещать углеродно-нейтрального статус немедленно. А не к 2050 году , согласно новому закону ЕС о климате, представленному на этой неделе.

Грета Тунберг приехала в Брюссель именно по этому поводу и даже приняла участие в заседании еврокомиссаров, где "климатический" законопроект обсуждался.

Но принятый 30-летний план был назван экоактивисткой капитуляцией.

Чего бы мы ни достигли в ближайшие пять лет, да и вообще в ближайшие 30 лет — нам все равно придется готовиться к последствиям изменения климата. Вы знаете, прошло то время, когда мы могли бы сказать: давайте не будем говорить об адпатации, потому что это почти, вроде как признание поражения Франс Тиммерманс вице-президент Еврокомиссии

Правительства стран ЕС и Европарламент все еще должны одобрить предлагаемый закон о климате.

В то время как политики во всем мире изо всех сил стараются придерживаться климатических целей, которые они сами себе выбрали, это молодежное движение продолжает двигаться вперед.