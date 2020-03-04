Важнейшей задачей Евросоюза становится достижение углеродной нейтральности, чего не сделано пока на других континентах. Это записано в проекте Климатического закона, который Еврокомиссия представила в среду.

Но его считает недостаточным для спасения планеты шведская школьница Грета Тунберг. Лидер борьбы против изменений климата выступила в Брюсселе перед евродепутатами:

«Вы говорили, что это экзистенциальная угроза, теперь вы должны подтвердить это на деле, - сказала экоактивистка. - Иначе это будет капитуляция».

Углеродная нейтральность к 2050 году подразумевает сведение к нулю разницы между парниковыми выбросами с их поглощением.

Еврокомиссар, ответственный за «Зелёную сделку» стран-членов, сказал, что Грета настроена решительнее их лидеров:

«Мы все стремимся достичь одной и той же цели, - сказал Франс Тиммерманс. - Похоже, у Греты больше амбиций, она не верит в выполнимость нашего плана, а я верю, и в этом мы просто не согласны. Никаких проблем».

Но более радикальных мер требуют и организации защитников окружающей среды. Координатор Сети климатических действий Клаус Рёхиг, сожалеет об нехватке краткосрочных целей по ограничению выбросов:

«Для того, чтобы ЕС действительно реализовал Парижское соглашение и способствовал ограничению роста температуры до 1,5 градусов, нам нужно как минимум 65% сокращения парниковых газов к 2030 году».

Для уменьшения объёма углекислого газа в атмосфере Евросоюз намерен активнее переходить на возобновляемые источники энергии. Поглощать вредные газы он будет, например, посадками деревьев или захватом метана.

Председатель профильного комитета помещает Закон о климате в самый центр природоохранной политики ЕС:

«Климатическая нейтральность к 2050 году как раз и является целью Парижского соглашения, - сказал Паскаль Кафэн. - В некотором смысле мы включили в наш европейский закон то, что мы подписали в Париже в 2015 году».

Еврокомиссия надеется, что её усилия по спасению климата станут примером на международной арене. Но закон ещё должен получить одобрение всех 27 стран-членов. Тогда Брюссель сможет представить свои ещё более далекоидущие предложение в конце года на климатической конференции под эгидой ООН в Глазго.