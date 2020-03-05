ВОЗ: "Инфекция сохраняет силу"

В четверг утром Всемирная организация здравоохранения сообщила, что всего за истекшие сутки коронавирусом заразились еще свыше двух тысяч двухсот человек, общее же число инфицированных перевалило за 95 тысяч, также только за пределами Китая были зарегистрированы свыше 200 летальных исходов.

В ЕС большая часть смертей от COVID-19 приходится на Италию, где с четверга и по 18-е марта правительство распорядилось закрыть все школы и все университеты.

Итальянский премьер Джузеппе Конте в своем телеобращении подчеркнул, что "от всех нас требуется приложить дополнительные усилия".

Во Франции поздно вечером в среду стало известно, что имеется еще два новых случая заражения коронавирусом: это ребенок младшего школьного возраста и один из его родителей. Школа, которую посещал ребенок, находится в департаменте Валь д'Уаз, она была закрыта на двухнедельный карантин, а инфицированные помещены в изоляцию.

В Германии на утро четверга известно о двухсот шестидесяти двух случаях COVID-19, парламентарии заслушали доклад главы федерального министерства здравоохранения Йенса Шпана. Он, в частности, заявил, что "требуется найти правильный баланс в принятии жестких мер по противодействию распространения вируса и тем, что жизнь все-таки продолжается. Единственное, в чем можно быть уверенным - пик эпидемии в нашей стране еще не пройден".

В Израиле отменены все международные симпозиумы и конференции, а также введен обязательный двухнедельный карантин для возвращающихся из Франции, Германии, Швейцарии, Испании и Австрии. С четверга гражданам этих государств въезд в Израиль запрещен.

В Калифорнии указом губернатора на территории штата введен режим чрезвычайной ситуации. Эта информация агентства "Ассошиэйтед Пресс".

По сообщениям ТАСС, несколько часов назад Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о предоставлении правительству дополнительно более 8 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом.