ВОЗ: смертность от коронавируса - 3,4%

Коронавирус продолжает распространяться по Европе. Во Франции зафиксировано 212 случаев заражения, 12 человек были вылечены, четверо умерли.

Цены на медицинские маски и дезинфицирующие гели растут в связи с ажиотажным спросом.

Мы вступили в фазу, которая будет длиться недели, а возможно, и месяцы, важно сохранять ясность, устойчивость, самообладание и решимость, чтобы сначала обуздать эпидемию, с которой мы столкнулись, а затем победить ее. Эмманюэль Макрон президент Франции

Тем временем ВОЗ сообщила во вторник о том, что смертность от коронавируса составляет 3,4%. Для сравнения, в результате сезонного гриппа в основном умирает намного меньше, чем 1% инфицированных. Кроме того, вакцин и специального лечения COVID-19 на данный момент все еще нет, а маски доступны не всем.

Мы обеспокоены тем, что способность стран реагировать находится под угрозой из-за серьезного и увеличивающегося нарушения предложения средств индивидуальной защиты, вызванного растущим спросом, накоплением и неправильным использованием. Тедрос Аданом Гебреисус гендиректор ВОЗ

В Италии уже 2263 зараженных, 79 человек погибли. Но пока сохраняются всего два локальных эпицентра вспышки - на севере страны, где введен режим изоляции и карантин.

Первый случай смерти от нового коронавируса зафиксирован на территории Испании. Об этом стало известно во вторник. Всего в стране 150 заболевших.

Случаи заражения зафиксированы также и в Центральной и Восточной Европе. Первый случай коронавируса подтвержден на Украине. В Москве на лечении в больнице находится гражданин России, вернувшийся из Италии больным.