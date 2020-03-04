Италия: число жертв коронавируса перевалило за сотню

Италия закрывает школы и университеты до середины марта в качестве решительных мер в борьбе с распространением коронавируса. Об этом официально объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Италия — четвертая после Китая, Южной Кореи и Ирана страна в мире по количеству инфицированных коронавирусом. Число умерших от COVID-19 там достигло 107 человек, число зараженных — 2706 человек.

В то же время в соседней Франции подобное решение уже было принято в отношении порядка 120 школ. Учебный процесс при этом не нарушен, школьники перешли на дистанционное обучение.

Мы должны приспособиться. Мы опираемся на опыт некоторых зарубежных учебных заведений, например гонконгских, чтобы понять, как им удавалось дистанционно работать с учениками Пьер Помпье директор средней школы Габриэля Авеза

Германия решила временно приостановить экспорт средств медицинской защиты на фоне эпидемии.

По словам министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана, распространение коронавируса в стране будет продолжаться, задача правительства — всеми методами противостоять этому.

Прямо сейчас Правительства, больницы и частные лица по всему миру закупают защитную одежду про запас. В то же время производство в Китае частично остановилось. Вот почему дефицит наблюдается и здесь, в Германии. Поэтому с 11 утра сегодняшнего дня действует ограничение на экспорт средств медицинской защиты Йенс Шпан министр здравоохранения ФРГ

Случаи заражения коронавирусом были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.