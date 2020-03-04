Италия: число жертв коронавируса перевалило за сотню

Италия закрывает школы и университеты до середины марта в качестве решительных мер в борьбе с распространением коронавируса. Об этом официально объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Италия — четвертая после Китая, Южной Кореи и Ирана страна в мире по количеству инфицированных коронавирусом. Число умерших от COVID-19 там достигло 107 человек, число зараженных — 2706 человек.
В то же время в соседней Франции подобное решение уже было принято в отношении порядка 120 школ. Учебный процесс при этом не нарушен, школьники перешли на дистанционное обучение.
Германия решила временно приостановить экспорт средств медицинской защиты на фоне эпидемии.
По словам министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана, распространение коронавируса в стране будет продолжаться, задача правительства — всеми методами противостоять этому.
Случаи заражения коронавирусом были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.