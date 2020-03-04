Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Бизнес

Коронавирус отменяет командировки

Комментарии
 Лев Удольский
euronews_icons_loading
Проверка в аэропорту в Ухани
Проверка в аэропорту в Ухани   -  
Авторское право
AP Photo/Emily Wang
Размер текста Aa Aa

Многие крупные предприятия и учреждения стремятся уберечь своих сотрудников от эпидемии, отменяя их командировки. В среду запрет на деловые поездки, помимо самых необходимых, ввёл Европейский центральный банк. Эта мера будет действовать до 20 апреля. Подобные ограничения коснулись сотен тысяч работников таких компаний, как Goldman Sachs, Nestle, L'Oreal и ряда других. Им придётся на некоторое время отложить намеченные поездки.

Это стало новым ударом для индустрии туризма, которой вспышка заболевания уже нанесла серьёзный ущерб. Говорит Майкл О'Лири, гендиректор Ryanair:

– Уже сейчас большинство авиакомпаний сообщают о сокращении бронирования на 20 – 25%, и следует ожидать, что в ближайшие пару недель ситуация ухудшится.

В сложившейся ситуации авиакомпании и гостиницы вынуждены принимать встречные меры, отменяя взимаемые обычно сборы за отмену бронирования, если речь идёт о поездке в места, затронутые эпидемией коронавируса. Большинство крупных авиакомпаний, среди которых Delta, Emirates, Lufthansa, United приостановили полёты в континентальный Китай до конца апреля. Тем, кто уже оплатил поездку, будет предложено перенести дату вылета или вернуть свои деньги. По оценкам экспертов, ущерб от вируса для мировой индустрии туризма может составить десятки миллиардов евро.

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.