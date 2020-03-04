Коронавирус отменяет командировки

Многие крупные предприятия и учреждения стремятся уберечь своих сотрудников от эпидемии, отменяя их командировки. В среду запрет на деловые поездки, помимо самых необходимых, ввёл Европейский центральный банк. Эта мера будет действовать до 20 апреля. Подобные ограничения коснулись сотен тысяч работников таких компаний, как Goldman Sachs, Nestle, L'Oreal и ряда других. Им придётся на некоторое время отложить намеченные поездки.

Это стало новым ударом для индустрии туризма, которой вспышка заболевания уже нанесла серьёзный ущерб. Говорит Майкл О'Лири, гендиректор Ryanair:

– Уже сейчас большинство авиакомпаний сообщают о сокращении бронирования на 20 – 25%, и следует ожидать, что в ближайшие пару недель ситуация ухудшится.

В сложившейся ситуации авиакомпании и гостиницы вынуждены принимать встречные меры, отменяя взимаемые обычно сборы за отмену бронирования, если речь идёт о поездке в места, затронутые эпидемией коронавируса. Большинство крупных авиакомпаний, среди которых Delta, Emirates, Lufthansa, United приостановили полёты в континентальный Китай до конца апреля. Тем, кто уже оплатил поездку, будет предложено перенести дату вылета или вернуть свои деньги. По оценкам экспертов, ущерб от вируса для мировой индустрии туризма может составить десятки миллиардов евро.