Эрдоган едет к Путину договариваться о прекращении огня в Сирии

Анкара рассчитывает договориться с Москвой о приостановке наступательных операций сирийской правительственной армии в провинции Идлиб и о введении режима прекращения огня. Об этом в преддверии переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Вместе с тем он подтвердил, что попросил Соединённые Штаты направить Анкаре боеприпасы для операций под Идлибом.

Саммит должен состояться в Москве в четверг. В Кремле отметили, что ожидают добиться «единого понимания причин этого кризиса». По мнению политолога Алексея Малашенко, эти переговоры будут непростыми:

_«Договориться можно только по частностям: по тем территориям, где происходят столкновения, по использованию тяжелого вооружения, авиации и так далее. Очень тяжелый это будет разговор и в нем будут принимать участие не только Путин и Эрдоган, но и военные, которые этим непосредственно занимаются.

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Надеюсь, что в отличие от пропаганды, это будет достаточно честный разговор. Но постольку, поскольку и Путин, и Эрдоган (я верю в этом отношении в их честность) заявляли, что никакого прямого противостояния быть не может, то это становится некоей основой не то, чтобы решить конфликт в Идлибе, но каким-то образом приостановить его развитие».

Ситуация в провинции Идлиб обострилась в начале февраля. Анкара обвиняет Дамаск в убийстве турецких солдат и нападениях на турецкие пункты наблюдения за обстановкой в зоне деэскалации. В ответ Турция наносила удары по правительственной армии, заявляя о готовности вытеснить её из региона. Анкара неоднократно обращалась именно к Москве с требованием добиться прекращения огня и прекратить военную поддержку сил Башара Асада.