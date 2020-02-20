Анкара и Дамаск отказываются вести диалог

Лагеря для беженцев на северо-западе Сирии переполнены. В ООН предупреждают: если боевые действия распространятся и на эти территории вблизи турецкой границы, куда в связи с обострением ситуации в Идлибе только за последние недели прибыли сотни тысяч человек, страна неминуемо понесет большие людские потери.

"Я не знаю куда, но хочу уйти отсюда. Не оставаться же мне тут", - говорит беженец Рида Хаж Бакри.

В ближайшие дни Организация объединенных наций рассмотрит новый план оказания гуманитарной помощи на сумму в 500 млн долларов для 1,1 млн перемещенных лиц. В Анкаре опасаются новой волны мигрантов. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что начало новой военной операции в Идлибе - "лишь вопрос времени".

Сирийские правительственные войска прекращать наступление отказываются. Дамаск объявляет о возвращении контроля над всеми районами крупнейшего города Алеппо и его пригородами, обеспечении безопасности стратегически важной автомагистрали М5. Представитель России при ООН Василий Небензя отмечает, что Москва продолжит поддерживать союзника в его "законной борьбе с террористами".

В ходе заседания Совета безопасности представители Сирии и Турции отказались даже выслушать друг друга.

"Я не удостою его ответа, поскольку не считаю, что он вообще имеет право вести подобные переговоры. Сирийский режим в крови невинных людей, уже давно потерял всякую легитимность. Само присутствие представителей этого режима в Совете безопасности - оскорбление для миллионов сирийцев, которые страдают от его бесчисленных преступлений", - говорит представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу.

"Какая чуткость к сирийскому народу со стороны представителя режима Эрдогана - террориста, убийцы, преступника, агрессора, вора, со стороны представителя террористического режима. Ведь, как признала даже ООН, при его содействии через турецкую границу в Сирию прибыли десятки тысяч террористов из как минимум 101 страны", - заявил в ответ представительство САР при ООН Луай Фалух.

Интенсивные боевые действия на северо-западе Сирии продолжаются больше 2 месяцев. Только с начала февраля число перемещенных лиц здесь достигло 300 000 человек. США заявляют о неэффективности астанинского процесса урегулирования ситуации и призывают установить в Идлибе режим прекращения огня под контролем ООН.