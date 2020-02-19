"Операция в Идлибе неизбежна": Эрдоган обещает использовать "всю боевую мощь"

Турция готова задействовать "всю боевую мощь" при операции в Идлибе. Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган.

В Кремле возможную операцию, если она будет проводиться против легитимных властей и вооруженных сил Сирии, назвали "худшим сценарием".

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Анкара не выполняет своих обязательств по размежеванию террористов и сирийской вооруженной оппозиции в Идлибе.

Ключевой договоренностью по Идлибу было размежевание вооруженной оппозиции, которая сотрудничает с Турцией, от террористов. Эти террористы, в соответствии с этими договоренностями по Идлибу, никоим образом не могут быть частью режима прекращения огня или режима прекращения боевых действий Сергей Лавров министр иностранных дел России

При этом Эрдоган добавил, что начало новой военной операции в Идлибе — "лишь вопрос времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.

Позвольте мне внести ясность. Операция в Идлибе неизбежна Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

По данным ООН, за 2,5 месяца интенсивных боевых действий на северо-западе Сирии более полумиллиона детей и их семей были вынуждены покинуть свои дома и поселиться в палаточном лагере.

Ситуация там усугубляется суровыми погодными условиями.