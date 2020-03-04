Серия торнадо обрушилась на Теннесси

По меньшей мере 24 человека стали жертвами серии торнадо в окрестностях Нашвилла, штат Теннесси. По словам властей, некоторых из них стихия застала врасплох, пока те спали.
В результате одного из смерчей разрушены более трех десятков зданий, в том числе башня и витраж исторической церкви. Еще один торнадо повредил более 100 строений в радиусе 3 км, разрушая на своем пути дома до основания.
По словам губернатора Теннесси Уильяма Ли, число погибших может возрасти, так как поиски пропавших без вести продолжаются.
Ночью полиция призвала население оставаться дома, так как стихия стала причиной электрических бурь. Согласно данным Национального агентства США по океанам и атмосфере, эта серия торнадо стала второй в истории Теннесси по числу жертв.
Но лишь на рассвете местные жители смогли увидеть, какой именно ущерб принесла стихия.
Разрушенные дома, оборванные линии электропередачи, поваленные деревья. Многие городские улицы и сельские дороги оказались непроходимыми.
Президент страны Дональд Трамп пообещал оказать федеральную помощь и планирует посетить зону бедствия в пятницу.