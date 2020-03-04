Серия торнадо обрушилась на Теннесси

По меньшей мере 24 человека стали жертвами серии торнадо в окрестностях Нашвилла, штат Теннесси. По словам властей, некоторых из них стихия застала врасплох, пока те спали.

В результате одного из смерчей разрушены более трех десятков зданий, в том числе башня и витраж исторической церкви. Еще один торнадо повредил более 100 строений в радиусе 3 км, разрушая на своем пути дома до основания.

По словам губернатора Теннесси Уильяма Ли, число погибших может возрасти, так как поиски пропавших без вести продолжаются.

Трагический день для нашего штата.Грустный день. Я провел его в разъездах, встречался с пострадавшими и осматривал окрестности. Разрушения душераздирающие... Уильям Ли губернатор штата Теннесси, США

Ночью полиция призвала население оставаться дома, так как стихия стала причиной электрических бурь. Согласно данным Национального агентства США по океанам и атмосфере, эта серия торнадо стала второй в истории Теннесси по числу жертв.

Но лишь на рассвете местные жители смогли увидеть, какой именно ущерб принесла стихия.

Разрушенные дома, оборванные линии электропередачи, поваленные деревья. Многие городские улицы и сельские дороги оказались непроходимыми.

Президент страны Дональд Трамп пообещал оказать федеральную помощь и планирует посетить зону бедствия в пятницу.