Жертвы торнадо на юге США

На юге США трое детей стали жертвами торнадо. В Техасе двое погибли в машине, на которую упало поваленное ветром дерево. Ещё один подросток утонул в соседней Луизиане.

Непогода обрушилась южные штаты в субботу. Сильнее других пострадал город Франклин на востоке Техаса. Число раненых достигает 40 человек. В ряде случаев спасателям пришлось эвакуировать пострадавших вертолётами, несмотря на сильный ветер. Скорость порывов превышала 30 м/с.

Из-за гроз, торнадо и крупного града полторы тысячи человек остались без света.

На всём юге США отменены сотни авиарейсов, остальные отправляются с большой задержкой. Из-за поваленных деревьев и столбов заблокированы и многие автотрассы.

По словам метеорологов, стихия пока не ослабевает и продвигается на восток.