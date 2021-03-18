На юг США обрушилась непогода

Национальная метеорологическая служба США предупредила жителей южных штатов об угрозе торнадо и наводнений. Непогода, по оценкам синоптиков. обрушится на регион, где проживают 3 миллиона человек; он простирается от юго-восточного Арканзаса и северо-восточной Луизианы до Миссисипи и Алабамы.

Ггубернатор Алабамы Кей Айви объявила чрезвычайное положение. Школьники вернулись к дистанционному обучению, вакцинация населения приостановлена.

Из всех перечисленных штатов поступают сообщения о разрушенных домах, поваленных деревьях и опорных вышках линий электропередачи. Десятки тысяч человек остались без электричества. Предупреждения о внезапных наводнениях выпустили и метеослужбы штатов Миссури, Теннесси и Джорджии.

В настоящее время штормовой фронт, сила ветра в котором достигает 130 километров в час, движется на восток, в Южную и Северную Каролину.